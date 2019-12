Retrospectiva sau drama infrastructurii: 40 de kilometri de autostrada s-au dat in trafic in 2019 din cei 120 pusi pe hartie de Compania de Drumuri

Stiri pe aceeasi tema

- CNAIR va inaugura, luni, 21,1 kilometri din lotul 3 al autostrazii Lugoj-Deva, portiunea dintre Ilia si Holdea, a anuntat ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. "Incepand de astazi, in Romania, sunt dati in operare 857,5 kilometri de autostrada si drum national in…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat luni, ca CNAIR da in trafic cei 21,1 kilometri din lotul trei al autostrazii Lugoj – Deva, iar pe acest sector se va circula cu restrictie de viteza – 80 de kilometri pe ora si de tonaj – 7,5 tone. “Incepand de astazi, in Romania sunt dati in…

- Lotul 3 al Autostrazii A 1 Lugoj-Deva s-ar putea deschide luni Lotul 3 al Autostrazii A 1 Lugoj-Deva s-ar putea deschide luni, dar cu restrictie pentru camioane si viteza limitata la 80 de kilometri pe ora - sau chiar 60 în zona podurilor. Asa a recomandat Comisia de receptie…

- Romania are in operare 836 de kilometri de autostrada, reusind in anul 2019 sa dea in folosinta doar 22,14 kilometri, respectiv Lugoj-Deva lotul 4. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Romania are in operare 836 de kilometri de autostrada, reusind in anul 2019 sa dea in folosinta doar 22,14 kilometri, respectiv Lugoj-Deva lotul 4, dupa ce, la inceputul anului, ministrul interimar al Transporturilor la acea data, Rovana Plumb, promitea 180 de kilometri de autostrada, desi erau in executie…

- Autostrada Lugoj-Deva lotul 3 ar putea fi data in trafic anul acesta cu restrictii de viteza si tonaj, dupa repozitionarea aparatelor de reazem la podul peste Mures, a declarat, miercuri, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, dupa preluarea mandatului. "Romanii asteapta…

- Sunt cozi imense la ieșirea din țara la punctul de trecere al frontierei Nadlac II, iar TIR-urile stau in coloana pe 20 de kilometri. Chiar și pe autostrada, ocupand prima banda de mers. Timpul de așteptare la ieșirea din Romania a trecut de 10 ore, dar oamenii se plang ca stau și mai mult. Camioanele…

- 'CFR SA ofera absolventilor din institutiile de invatamant tehnic superior oportunitati de dezvoltare a unei cariere in domeniul feroviar, printr-un program de selectie pentru completarea a 90 de posturi de ingineri, distribuite pe toate cele opt regionale de cale ferata (Bucuresti, Craiova, Timisoara,…