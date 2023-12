Retrospectiva modificărilor fiscale privind veniturile persoanelor fizice din România în 2023 A sosit din nou decembrie, luna mult-așteptata a Sarbatorilor și a mini-vacanței de iarna! O perioada de deconectare de la responsabilitațile de serviciu, de planificare a timpului liber cu familia sau cei dragi – in general, acel moment din an cand majoritatea oamenilor iși canalizeaza energia catre activitați recreaționale și de odihna și mai puțin catre cele profesionale. Totuși, pentru o parte dintre noi, atenția nu e indreptata doar spre agenda personala de vacanța, ci și catre agenda Guvernului, fiind de notorietate faptul ca autoritațile obișnuiesc sa adopte modificari fiscale semnificative… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 23 decembrie – 7 ianuarie autobuzele si troleibuzele apartinand SC URBIS SA vor circula conform programului de vacanta. 24.12.2023 – Programul unei zile de duminica. Ultimele autobuze si troleibuze vor pleca de la dispecerate la ora 20:00. 25.12.2023 – PROGRAM SPECIAL 26.12.2023 – Programul…

- Nu doar cei mici se bucura de cadouri in perioada Craciunului. Aglomeratia din magazine este prilejul perfect pentru cei care doresc sa fure anumite obiecte fara a fi observati. Astfel, numarul acestor infractiuni este deja in crestere in multe orase din Romania

- Tribunalul București a respins o cerere a fraților Tate, judecați pentru fapte de crima organizata, prin care cei doi cereau instanței sa fie lasați sa paraseasca temporar Romania in perioada Craciunului. Astfel, cei doi sunt blocați sa petreaca Craciunul in Romania, potrivit deciziei instanței.…

- Mese imbelsugate, cadouri si fete zambitoare. Este imaginea Craciunului perfect, promovata pe retele sociale, de multe ori departe de realitate. Sarbatorile pot amplifica starile de tristete si anxietate, care duc, in cele din urma, la depresie, boala de care sufera, oficial, 1 din 5 romani. Psihologii…

- Mariah Carey nu mai ocupa primul loc in tendințe, in perioada sarbatorilor de iarna. Se pare ca "Regina" Craciunului a fost detronata, recent. Amintim ca, incepand cu anul 2019, in apropierea sarbatorilor, vedeta a ajuns in fruntea topurilor din Statele Unite ale Americii (SUA) cu "All I Want for Christmas…

- Investitorii straini spulbera pachetul de masuri fiscale: 'Este o veste foarte proasta!'Pachetul de masuri fiscale este o veste foarte proasta pentru investitori si vedem o scadere drastica a increderii intr-o perioada foarte scurta de doar cateva luni, sustine Daniel Anghel, presedintele Consiliului…

- ”MADR a postat in transparenta decizionala proiectul de OUG ce vizeaza modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei masuri cu caracter temporar de combatere a cresterii excesive a preturilor la unele produse agricole si alimentare. Avand in vedere ca urmeaza perioada…

- „Impozitele majorate de Ciolacu, ajutat de PNL, vor fi transferate catre cetateni, prin cresterea preturilor la raft si rate mai mari la banca. Impozitul minim pe cifra de afaceri, de pilda, functioneaza ca un TVA mascat asupra marilor lanturi de distributie din tara, ducand la cresterea preturilor…