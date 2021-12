Retrospectiva celor DOUĂ zile de muncă a angajaților Primăriei Angajații Primariei Bistrița au lucrat…doua zile saptamana trecuta. Dar ar fi fost doua zile pline pentru angajații DSP. CE a cuprins fișa de lucru: Saptamana trecuta, angajații de la Stat au avut TREI zile libere, și doar DOUA de munca. Pentru angajații Direcției de Servicii Publice din cadrul Primariei Bistrița s-ar parea ca ar fi fost…zile pline. Și așa cum Bistrițeanul.ro v-a obișnuit, va cerem parerea. I-ați vazut lucrand unde i-a trimis fișa postului??? Fișa de lucru a celor DOUA zile a cuprins: Intreținere strazi Lucrari de amenajare parcare pe amplasamentul punctului termic: Aleea Spatarului… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

