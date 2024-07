Retrospectivă BC PRIMO Carei Clubul careian de baschet, BC Primo Carei, a ajuns la ultimul punct al sezonului, cel al retrospectivei. ,,In cele ce urmeaza vom trece prin evenimentele ce au contribuit la evoluția noastra – ușor vizibila prin rezultate, atat la nivelul sportivilor, cat și al antrenorilor. A fost o perioada incarcata de competiții și turnee, la finalul carora am obținut un numar considerabil de victorii, dar și cateva infrangeri, care ne-au invațat ca mereu exista loc de mai mult: mai mult antrenament, mai multa concentrare, mai multa determinare,, a declarat prof.Florentina Timoc. Momentele care ne contureaza… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

