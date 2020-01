Retrospectiva anului: Vedete care au trecut prin momente grele în 2019 Dupa ce am vorbit despre evenimentele fericite care s-au intamplat de-a lungul anului in viețile vedetelor, am decis sa facem un bilanț și al etapelor dificile, chiar critice, prin care unele dintre ele au trecut. Printre acestea se afla cantareți, actori, oameni de televiziune, din țara sau de peste granițe. Iata ce vedete au trecut prin momente grele in 2019. Vedete din Romania care au trecut prin momente grele in 2019 Andreea Balan Andreea Balan a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa, insa in timpul operației de cezariana aceasta a suferit un stop cardio-respirator, ca urmare a varsarii… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

