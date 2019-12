Retrospectiva anului muzical în Timișoara: ianuarie – martie 2019 – Dupa cum nu mai e o surpriza pentru nimeni faptul ca iarna ne ia intotdeauna pe nepregatite, o cutuma a locurilor noastre spune ca la inceputul fiecarui an se desfașoara un concert ABRA. Unde altundeva, decat la Timișoara, locul unde legendara trupa a luat naștere prin 1984. La-nceput de 2019 lucrurile au intrat in […] Articolul Retrospectiva anului muzical in Timișoara: ianuarie – martie 2019 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul șpagulor de la PSD Arad i-a amploare. Fostul vicepremier și ministru de interne, Mihai Fifor, dar și fostul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc, vor fi audiați la DNA Timișoara in calitate de martorirevenim

- Incident tragicomic intr-un supermarket din Timisoara. Un client nemultumit ca pretul de la casa de marcat era diferit de cel de la raft i-a amenintat pe angajati cu un pistol de jucarie. In imaginile camerei de supraveghere se vede barbatul la casa de marcat, in timp se cearta cu casiera. Un agent…

- Municipalitatea a lansat la inceputul lunii noiembrie licitația pentru „servicii de proiectare aferente obiectivului de investiții «SF+PT M16a. Amenajarea rețelei urbane de piste de biciclete – etapa a II-a»”. Cauta, de fapt, un proiectant care sa deseneze trasee speciale pentru bicicliști…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, face precizari legate de interzicerea manelelor si gratarelor in aer liber pe domeniul public din Timisoara: „Am dispus interdicții de difuzare pe domeniul public in spațiile deschise. Ce timișorean este acela care ar vrea contrariul?”.Primarul Nicolae Robu…

- Timișoara se imbogațește cu un nou proiect muzical, care va ieși la rampa in scurt timp, prin lansarea single-ului de debut, Land of Dracula. Melodia și videoclipul aferent vor fi lansate in prima zi a lunii decembrie, de Ziua Naționala a Romaniei. „Este o culegere de cuvinte dacice, o incantație electronica…

- La invitatia Institutului Francez, artistii francezi Florent Dara si Anne Sarah Bornkessel sunt prezenti la Timisoara cu un proiect muzical inedit, alcatuit din o serie de spectacole si ateliere de muzica in miscare si percutie corporala pentru toate categoriile de varsta. „Bula de energie sau cutie…

- Pompierii intervin, joi, pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un magazin de textile din zona Pietei Traian din Timisoara, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea, a declarat ca incendiul se manifesta pe o suprafata de circa 200 mp si ca nu s-au inregistrat victime,…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Timis, Calin Dobra, a declarat, miercuri, ca a fost receptionat studiul de fezabilitate pe baza caruia s-au putut face primele estimari ale costurilor executiei obiectivului, care 'nu este foarte ieftin, dar este foarte important'. 'Este un proiect foarte important…