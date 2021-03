Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 8 mart – Sputnik. In fiecare an, de 8 martie, unele organizații neguvernamentale și activiste feministe iși aduc aminte de problema diferența salariilor intre barbați și femei in Republica Moldova. Nu e ceva specific pentru țara noastra, ci mai curand este un fenomen global. © Photo…

- CHIȘINAU, 3 mart – Sputnik. In 2020, salariul mediu brut in Moldova a ajuns la 8.107,5 lei/lunar, in valori nominale. Datele respective au fost prezintate de Biroului Național de Statistica. Daca ținem cont ca in 2020 am avut cel mai scazut nivel al inflației de la independența incoace, atunci salariul…

- Numarul persoanelor decedate anul trecut in judetul Bistrita-Nasaud a fost cu 1.009 mai mare decat cel al nou nascutilor, motiv pentru care s-a inregistrat un spor natural negativ accentuat raportat la cel din 2019, cand numarul nou nascutilor a fost mai mare cu 10 fata de cel al decedatilor, potrivit…

- CHIȘINAU, 15 feb – Sputnik. Ritmul anual al inflatiei a fost de 0,22% in ianuarie 2021, potrivit Bancii Naționale a Moldovei (BNM) și Biroului Național de Statistica (BNS). © Sputnik / Алексей КуденкоCate kilograme de cartofi pe an consuma un moldovean Este o rata a inflației la un nivel…

- Uniunea Europeana a inregistrat in noiembrie un excedent al balantei comerciale de 25,3 miliarde de euro, fata de un plus de 18 miliarde de euro in perioada similara din 2019, arata datele preliminare publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), potrivit Agerpres. Astfel,…

- Uniunea Europeana a inregistrat un excedent de cont curent de 75,6 miliarde de euro (2,2% din PIB) in trimestrul trei din 2020, iar tarile membre UE cu cel mai ridicat deficit de cont curent au fost Franta (11,4 miliarde de euro), Romania (3,9 miliarde de euro) si Belgia (2,6 miliarde de euro), arata…

- Deficitul balantei comerciale în perioada ianuarie-noiembrie 2020 a fost de 16,43 miliarde de euro, mai mare cu peste 900 de milioane euro decât cel înregistrat în primele 11 luni din 2019, arata datele transmise luni de Institutul Național de Statistica. România a exportat…

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 8% din Produsul Intern Brut dupa 11 luni din acest an, de la 7% din PIB la sfarsitul lunii octombrie, potrivit Executiei bugetului general consolidat publicate de Ministerul Finantelor. Sumele lasate in mediul economic pentru combaterea pandemiei COVID…