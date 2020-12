Anul politic 2020 a inceput in forta, cu o asumare a raspunderii din partea Guvernului pe alegerea primarilor in doua tururi, urmata de o motiune de cenzura in urma careia Cabinetul Ludovic Orban a fost demis, iar Florin Citu a fost propus pentru functia de premier.



Atunci, Citu a decis sa isi depuna mandatul de prim-ministru desemnat, chiar in ziua in care urma sa fie investit Guvernul. Dupa doua alegeri electorale, o criza sanitara generata de pandemia COVID - 19, cu un nou Legislativ, dupa negocieri formale si informale intre noua majoritate parlamentara, PNL-USR PLUS-UDMR, si…