Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de Covid -19 a avut un impact semnificativ asupra mediului de afaceri, printre cele mai afectate sectoare fiind Horeca si cel al serviciilor pentru populatie, iar la polul opus, constructiile, IT si comertul online. Foto: (c) ISABELA PAULESCU / AGERPRES FOTO Peste o treime (37%) dintre companiile…

- ​Guvernul va discuta în ședința de vineri un proiect de OUG privind prelungirea, pâna la 30 iunie 2021, a aplicarii unor masuri de protectie sociala și de sprijin pentru salariați, adoptate în contextul pandemiei de coronavirus. Actul normativ reglementeaza prelungirea acordarii indemnizațiilor…

- Masurile introduse de autoritați pentru susținerea firmelor și a populației in contextul crizei economice cauzate de combaterea pandemiei de coronavirus plaseaza Romania pe ultimul loc in UE și in rand cu state din Africa, America Centrala și Asia, releva date analizate de profit.ro. In cele mai multe…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marti Legea pentru aprobarea OUG 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul pandemiei. Legea permite angajatorilor sa reduca timpul de munca al salariatilor, cu cel mult 50% din durata prevazuta in contractul individual…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat astazi Legea privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul actualei situatii epidemiologice. Legea da posibilitatea angajatorului sa reduca timpul de munca al salariatilor cu cel mult 50% din durata prevazuta in Contractul Individual…

- Masurile de protectie sociala au fost prelungite pana la jumatatea anului viitor. Guvernul a aprobat doua acte normative prin care a prelungit pana la 30 iunie 2021 acordarea indemnizatiei pentru timpul redus de munca al salariatilor (Kurzarbeit), a celei pentru reducerea activitatii profesionistilor,…

- Guvernul a aprobat, in ședința de joi prelungirea pana la 30 iunie 2021 a acordarii indemnizației pentru timpul redus de munca (Kurzarbeit), a celei pentru reducerea activitații profesioniștilor, precum și a indemnizației de șomaj tehnic pentru angajați și alte categorii de profesioniști, anunța…

- Autoritațile ar putea adopta o Ordonanța de Urgența prin care șomajul tehnic suportat de stat se va aplica pâna la 30 iunie 2021. Bineînțeles, se va aplica, la fel ca acum, pentru toate domeniile de activitate în care se reglementeaza restricții din cauza pandemiei. Același lucru va…