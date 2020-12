Stiri pe aceeasi tema

- O expozitie de carte, retrospectiva activitatilor culturale din acest an si prezentarea volumelor achizitionate in 2020 se numara printre activitatile care vor putea fi urmarite online, marti seara, in cadrul activitatii Nocturna Bibliotecii Giurgiuvene 2020. "In acest an avem o nocturna de pandemie,…

- Agricultura romaneasca a fost zdruncinata in 2020 de doua evenimente majore: pandemia de coronavirus si seceta extrema, care a fost una dintre cele mai grave din ultimii 50 de ani, dupa cum spun nu numai agricultorii ci si autoritatile, cu impact direct si semnificativ in PIB-ul Romaniei. Cu toate ca…

- Ieri, ConstantaRestart, a prezentat pe pagina sa de Facebook, o retrospectiva a anului 2020. Avocatul Catalin Filisan, decanul Baroului Constanta, si presedintele "Constanta Restartldquo;: "Chiar si in pandemie am reusit sa plantam copaci in primavara si toamna lui 2020. Am muncit, ingrijit, udat si…

- Doua persoane au fost ranite, miercuri, intr-un supermarket din Haga, in urma unui atac cu cuțitul și a unui incendiu, potrivit poliției olandeze. In urma incendiului o parte a zonei centrale a orașului...

- Tribunalul Cluj a admis, joi, cererea fostului prefect al Clujului Gyorke Zoltan, care a obținut in instanța repunerea in funcție și a decis obligarea primului ministru Ludovic Orban la suportarea unei amenzi pentru refuzul de a pune in executare o hotarare judecatoreasca definitiva, conform Mediafax.Gyorke…

- A fost scandal luni, 9 octombrie, in cea mai mare piata agroalimentara din Suceava. Producatorii si comerciantii s-au revoltat pentru ca au fost scosi din hale. Masura a fost adoptata de Primaria Suceava, pentru respectarea hotararii de Guvern prin care se suspenda activitatea pietelor din spatii inchise.

- Vineri 30 octombrie, Chateau Vartely deschide oficial primul magazin de firma și wine bar in Chișinau. Astfel, toti iubitorii de vinuri bune iși vor putea cumpara vinurile preferate direct de la magazinul producatorului, situat pe strada Pușkin nr. 4. Prin deschiderea acestui magazin in Chișinau, Chateau…

- Montagniarzii au sarbatorit, luna trecuta, 97 de ani de la inaugurarea Casei Pestera. Inaugurata la 21 septembrie 1923 in prezenta a peste 60 de iubitori de munte, Casa Pestera a fost primul adapost montan din zona Padina-Pestera.