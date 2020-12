Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, ConstantaRestart, a prezentat pe pagina sa de Facebook, o retrospectiva a anului 2020. Avocatul Catalin Filisan, decanul Baroului Constanta, si presedintele "Constanta Restartldquo;: "Chiar si in pandemie am reusit sa plantam copaci in primavara si toamna lui 2020. Am muncit, ingrijit, udat si…

- Presedintele Federatiei Romane de Volei, Adin Cojocaru, a declarat, pentru AGERPRES, ca 2020 a fost un an de sacrificiu in care sportivii, antrenorii si ceilalti oficiali au incercat sa se adapteze in conditiile pandemiei de coronavirus. "Pentru volei a fost un an atipic, la fel ca pentru toate disciplinele.…

- Presedintele Federatiei Romane de Atletism, Florin Florea, a declarat, pentru AGERPRES, ca anul 2020, marcat de pandemia de coronavirus, a avut si o parte pozitiva, unitatea celor care activeaza in acest domeniu. "Cred ca lucrul pozitiv care a venit in aceasta perioada a fost acela ca ne-a facut sa…

- Presedintele Federatiei Romane de Kaiac-Canoe (FRKC), Ioan Birladeanu, a declarat, pentru AGERPRES, ca 2020 a fost un an sarac din punct de vedere al calendarului competitional ca urmare a pandemiei de coronavirus, dar a subliniat faptul ca la singura competitie internationala, Cupa Mondiala de la Szeged,…

- Presedintele Federatiei Romane de Scrima, Marius Florea, a declarat, pentru AGERPRES, ca pentru scrima 2020 a fost un an pierdut cu exceptia primelor doua luni, avand in vedere ca nicio competitie interna sau internationala nu s-a mai organizat de la intreruperea din primavara, cauzata de declansarea…

- Presedintele Federatiei Romane de Ciclism, Eduard Novak, a declarat, pentru AGERPRES, ca rezultatul peste asteptari al anului 2020 este reprezentat de medalia de bronz a lui Daniel Crista de la Campionatele Europene de pista desfasurate in luna noiembrie la Plovdiv (Bulgaria). "Rezultatul…

- Presedintele Federatiei Romane de Triatlon (FRTRI), Vlad Stoica, a declarat, pentru AGERPRES, ca 2020 a fost un an complicat in contextul pandemiei de coronavirus, dar activitatea sportiva s-a derulat aproape normal, nefiind intrerupta definitiv nici macar la nivel de juniori. "A fost…

- MAIA SANDU PREȘEDINTE – PRIMUL TEST REUȘIT DE COLABORARE GERMANO-RUSA IN SPAȚIUL POSTSOVIETIC, scrie pe Facebook, Cozmin Gusa. In Moldova treburile s-au tranșat in favoarea Maiei Sandu, pe mana ruso-germana, exact așa cum anticipam. Dincolo de entuziasmul moldovenilor, bucuroși c-au fost lasați sa obțina…