RETROSPECTIVĂ 2020: Căsătorii în vremea coronavirusului - Ceremonii ''virtuale'', restrânse sau amânate Pandemia de coronavirus a obligat multe cupluri sa-si reconsidere planurile de casatorie in anul 2020: Sa amane? Sau sa lase totul pentru anul viitor? Noul coronavirus a dat peste cap planurile a milioane de perechi din intreaga lume care au vrut sa-si spuna "da" anul acesta si care au incercat sa gaseasca cea mai buna solutie pentru a-si uni destinele.



Unii au reusit sa se casatoreasca pe ultima suta de metri inainte de decretarea perioadei de izolare, altii au gasit metode mai originale, ajutati mai ales de mediul online. Nici in timpul verii pandemia nu a dat semne de regres si… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

