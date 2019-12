Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 iulie 2020 ar putea fi liberalizat pretul la gaze naturale si pana la finalul anului viitor si cel la energie electrica, a declarat, vineri, deputatul USR Cristina Pruna, dupa discutiile reprezentantilor formatiunii cu premierul Ludovic Orban, pe tema proiectului de abrogare a OUG 114/2018.…

- Guvernul a adoptat OUG care permite ca pregatirea in rezidențiat sa fie desfașurata in spitale militare și private, ministrul Sanatații Victor Costache subliniind ca acest cadru legal ofera șansa formarii unui numar mai mare de specialiști. La solicitarea Ministerului Sanatații, Guvernul a aprobat Ordonanța…

- Vicepremierul Raluca Turcan a anunța ca Executivul va adopta o Ordonanța de Urgența care va modifica modul in care se organizeaza programele de rezidențiat. Turcan a explicat ca vor fi mult mai multe centre care vor putea organiza astfel de programe.Citește și: Raed Arafat amenința ca pleaca…

- Presedintele Camerei de Comert si Industrie Romano-Germane (AHK), Dragos Anastasiu, un apropiat al lui Klaus Iohannis și al PNL, face un apel catre Guvern sa modifice de urgența OUG 114 pentru ca s-a intrat cu ”bocancii” in viața firmelor din Romania și toate calculele au fost date peste cap.Citește…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a promulgat ordonanța 60 care permite reorganizarea Complexului Energetic Hunedoara. Șeful statului a a promulgat Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 60/2019. Daca se aplica, legea ar putea salva parțile viabile ale Complexului Energetic…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la inaugurarea statiei de comprimare gaze naturale Podisor, din judetul Giurgiu, ca sectorul energetic a fost grav perturbat in ultimul an de masuri hazardate, precum Ordonanta 114, si a subliniat ca urgenta zero este repararea "raului produs". …

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti ca a fost finalizat circuitul de avizare a unei Hotarari de Guvern care aproba studiul de fundamentare prin care Romania poate construi o banca de sange, plasma si produse derivate din plasma. "Hotararea de Guvern prin care se aproba studiul de fundamentare…

- Guvernul discuta, miercuri, in prima lectura, o serie de masuri in regim de urgenta privind asigurarea protejarii drepturilor cetatenilor, atat a celor romani din Marea Britanie, cat si a celor britanici din Romania,