Stiri pe aceeasi tema

- Un tablou infatisand Tamisa la Londra realizat de pictorul impresionist Claude Monet a fost vandut pentru suma de 27,6 milioane de dolari la licitatie la New York, a anuntat miercuri casa Sotheby's. Tabloul...

- Solistul Nirvana a purtat cardiganul respectiv intr-o inregistrare MTV Unplugged, cu cateva luni inainte de moartea sa, in noiembrie 1993. Acum, cardiganul pe care il purta a fost vandut cu 334.000 de dolari, ceea ce il transforma in cea mai scumpa piesa vestimentara de acest fel. Cardiganul din acrilic…

- In prezent, este cel mai scump pulover vandut vreodata la licitatie. Darren Julien, presedintele casei Julien's Auction, a spus ca puloverul din casmir al lui Cobain este „sfantul graal al lucrurilor purtate de el vreodata". La aceeasi licitatie a fost vanduta si chitara personalizata Fender Mustang,…

- Faimosul cardigan verde de lana purtat de Kurt Cobain in timpul concertului ''MTV Unplugged'', sustinut de trupa Nirvana in 1993, a fost adjudecat sambata pentru suma de 334.000 de dolari in timpul unei licitatii desfasurate la New York, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Vanzatorul, Garrett Kletjian,…

- Faimosul cardigan din lana verde purtat de Kurt Cobain in timpul concertului ''MTV Unplugged'', sustinut de trupa Nirvana in 1993, a fost adjudecat sambata pentru suma de 334.000 de dolari in timpul unei licitatii desfasurate la New York, informeaza duminica AFP. Vanzatorul,…

- Legendarul cardigan din lana verde purtat de Kurt Cobain in timpul concertului ''MTV Unplugged'' sustinut de trupa Nirvana in 1933 va fi scos din nou la licitatie in aceasta saptamana, potrivit AFP. Avand un pret de pornire de 50.000 de dolari, cardiganul, pe care sunt vizibile urme…

- Cardiganul verde pe care solistul trupei Nirvana, Kurt Cobain, l-a purtat in timpul concertului susținut pentru seria "MTV Unplugged", scos la vanzare de compania Julien's Auctions, nu a fost spalat, fiind pastrat intr-un seif, arata Smart Radio, care pastreaza ruleaza piesele artistului in playlist,…

- Cardiganul verde pe care solistul trupei Nirvana, Kurt Cobain, l-a purtat in timpul concertului susținut pentru seria "MTV Unplugged" și una dintre chitarele sale personalizate vor fi scoase la vanzare de compania Julien's Auctions, potrivit CityNews Calgary, anunța MEDIAFAX.Citește și: Indemn…