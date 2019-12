Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile combinatului ArcelorMittal din la Hunedoara au scazut cu 8,33% in 2 decembrie 2019, prima zi lucratoare dupa sistarea productiei. Arcelor Mittal a anuntat ca a suspendat temporar, din 1 decembrie, productia la uzina siderurgica din Hunedoara, care face parte din divizia ArcelorMittal Europe…

- Pentru ca in Romania productia de bere artizanala este inca la inceput, antreprenorii care se indreapta spre aceasta nisa au destule oportunitati si ajung sa devina pioneri intr-o industrie care abia se contureaza. Este si cazul lui Francois-Xavier D'Hollander care, dupa 15 ani in productia de malt,…

- Electroputere Craiova, candva simbol al industriei craiovene, isi inchide productia din decembrie, dupa 70 de ani de activitate. Fabrica, patronata de investitori arabi, are pierderi de milioane de euro, iar in acest an uzina a avut un singur contract, informeaza Mediafax.Una dintre cele mai…

- In primele trei zile ale lunii, politistii rutieri au organizat, pe soselele din tara, o actiune pentru combaterea conducerii autovehiculelor de catre persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive. De la inceputul anului, in primele noua luni, s au produs in Romania…

- Dacia are un parcurs bun in acest an, modelele constructorului de la Mioveni reușind sa ajunga pe cele mai inalte poziții in topurile europene. In luna august, Dacia Duster a fost SUV-ul cu cele mai bune inmatriculari din Uniunea Europeana, in timp ce Sandero s-a aflat in fruntea clasamentului segmentului…