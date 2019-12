Stiri pe aceeasi tema

- Rompetrol Well Services (RWS) și-a reluat și extins, anul acesta, gama de servicii petroliere asigurate operațiunilor de profil din largul Marii Negre, prin contribuția adusa recent la proiectul de dezafectare a platformei Gloria, potrivit unui comunicat remis Bursei de Valori București (BVB), conform…

- Intrebat despre atitudinea partenerilor occidentali fata de situatia Crimeii, generalul ucrainean a declarat ca "problema Crimeii" nu va fi niciodata considerata inchisa de catre Kiev, informeaza Agerpres."Crimeea este Ucraina si in niciun caz nu trebuie sa uitam aceasta. Putem intoarce…

- Generalul (r) american Ben Hodges, care intre 2014 si 2017 a fost comandant al Fortelor terestre americane in Europa, spune ca viitorul summit NATO de la Londra ar trebui sa acorde mai mult atentie problemei legate de securitatea in regiunea Marii Negre, deoarece Alianta Nord-Atlantica nu dispune…

- Cota de pescuit la calcan din Marea Neagra pentru Bulgaria si Romania va fi de 150 de tone in 2020 (cate 75 de tone pentru fiecare din cele doua tari), in crestere cu 32% fata de cota pentru acest an, a anuntat miercuri biroul de presa al Ministerului Agriculturii din Bulgaria, transmite Novinite.…

- Consortiul de companii care sta in spatele unuia dintre cele mai importante proiecte din Georgia, construirea unui mare port cu ape adanci la Anaklia, pe coasta Marii Negre, a acuzat Guvernul de la Tbilisi de sabotaj si a decis sa suspende proiectul, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Acest…

- Video. Morun de 200 de kilograme capturat ilegal, eliberat de politisti. Valora miliarde de lei vechi! Politistii Serviciului de Politie ,,Delta Dunarii” au salvat și eliberat in mediul natural un morun (huso huso), de aproximativ 200 kg , ce fusese capturat ilegal. Acesta era prins, la data de 28 septembrie,…

- 'Am venit in sprijinul localnicilor, iar partea de racordare stradala am facut-o cu bani de la Consiliul local. Aproape 50% din gospodariile din sat sunt racordate la retea. Legea impune ca fiecare consumator de apa potabila sa aiba bransare la reteaua de canalizare, dar nu-i putem forta pe oameni…

- Guvernul Dancila vrea sa modifice mai multe prevederi ale Legii offshore despre care fostul presedinte al PSD, Liviu Dragnea, spunea ca sunt esentiale pentru bunastarea romanilor. Legea offshore a fost adoptata de Parlament, toamna trecuta, si ulterior promulgata de presedintele Klaus Iohannis…