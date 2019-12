Stiri pe aceeasi tema

- Agricultura romaneasca ramane pe profit si in acest an, mai ales pe zona productiei de cereale, chiar daca recordurile nu s-au mai tinut lant ca in 2018, insa ramane tributara importului de alimente, cu un deficit in crestere, in special in comertul cu Uniunea Europeana, noteaza Agerpres. Anul 2019…

- Productia industriala a scazut cu 2,2% in zona euro si cu 1,7% in Uniunea Europeana in octombrie, comparativ cu perioada similara din 2018, Germania, Estonia, Slovacia si Romania inregistrand cel mai...

- Productia industriala a crescut cu 0,1% in zona euro si cu 0,2% in Uniunea Europeana in septembrie, comparativ cu luna precedenta, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), relateaza Agerpres.Citește și: Topul orașelor din Romania in care au fost inființate…

- Indicele global al preturilor produselor alimentare a urcat in octombrie, pentru prima data in ultimele cinci luni, in urma cresterii cotatiilor la zahar si cereale, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters. FAO publica lunar propriul sau…

- (foto: Pexels) In perioada 2014-2018, Romania a fost țara care a raportat cele mai multe fraude din Uniunea Europeana privind fondurile europene din agricultura și dezvoltare rurala și s-a clasat pe locul doi la valoarea fraudata, dupa Polonia, se arata in raportul OLAF privind lupta impotriva corupției…

- "Forumul Agricultorilor", evenimentul organizat de Ministerul Agriculturii impreuna cu Casa de Comert Unirea si Confederatia Meridian, a debutat miercuri, intr-o maniera festivista, in Cupola centrala de la Romexpo, unde potrivit organizatorilor au venit in jur de 11.000 de fermieri din toate colturile…

- Romania isi va pastra primul loc in Uniunea Europeana si in acest an la productiile de porumb si floarea soarelui, in conditiile in care suprafetele insamantate au fost mai mari decat in 2018, sustine ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea.

- Motiunea de cenzura nu va trece, pentru ca n-au voturi ca sa treaca, a declarat, luni, la TVR 1, ministrul Agriculturii, Petre Daea, potrivit Agerpres."Motiunea de cenzura nu trece pentru ca n-are cum sa treaca. N-au voturi ca sa treaca motiunea. Daca le au, treaba lor. Vom vedea in momentul…