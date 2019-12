Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2019 a insemnat pentru presedintele Klaus Iohannis continuarea "razboiului cu PSD", dar si castigarea unui al doilea mandat la Palatul Cotroceni, potrivit Agerpres.Vezi si: Marcel Vela și Raed Arafat s-au certat in videoconferința MAI: 'Ce-ați facut in 20 de ani?' Seful statului a…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut sambata, la Palatul Cotroceni, o alocuțiune in cadrul ceremoniei de decorare a unor instituții și asociații care au avut un rol determinant atat in ceea ce privește lupta impotriva comunismului, cat și in procesul de aflare a adevarului cu privire…

- Presedintele Klaus Iohannis a depus, sambata, juramantul de investitura in functie pentru al doilea mandat, in fata plenului reunit al Camerei Deputatilor si a Senatului. Seful statului a spus ca preia cu multa emotie al doilea mandat de sef al statului si a dat asigurari ca va fi presedintele tuturor…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a luat act, sambata, de inceperea celui de-al doilea mandat al presedintelui Klaus Iohannis. Declaratia Parlamentului a fost citita in plen de presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu. "Camera Deputatilor si Senatul, intrunite in sedinta comuna…

- Presedintele Klaus Iohannis a depus, sambata, juramantul de investitura in functie pentru al doilea mandat, in fata plenului reunit al Camerei Deputatilor si a Senatului. "Jur sa-mi daruiesc toata puterea si priceperea pentru propasirea spirituala si materiala a poporului roman, sa respect…

- Klaus Iohannis a caștigat detașat alegerile prezidențiale, asigurandu-și cu un scor de peste 67%, potrivit exit poll-ului IRES, al doilea mandat la Cotroceni. Liberalii au sarbatorit caștigarea de catre Klaus Iohannis a celui de-al doilea mandat de președinte al Romaniei Liberalii au sarbatorit caștigarea…