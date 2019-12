Plasticul, devenit ubicuu in doar cateva decenii, a revolutionat majoritatea domeniilor de activitate, a usurat traiul oamenilor si a transformat epoca moderna intr-o masura atat de mare incat astazi nu ne mai putem imagina viata fara el. Insa aceasta binecuvantare si-a aratat in scurt timp latura intunecata, deseurile plastice constituind in prezent unul dintre cele mai ingrijoratoare tipuri de poluare la nivel mondial.



Oamenii de stiinta estimeaza ca peste 8,3 miliarde de tone de plastic au fost produse de la inceputul anilor '50, iar in fiecare an sunt aruncate circa 300 de…