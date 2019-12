RETROSPECTIVĂ 2019 Mii de morţi şi milioane de persoane strămutate în urma dezastrelor naturale Primavara precoce, vara de foc si toamna cu furtuni si viituri catastrofale, dar si tornade si cutremure importante au caracterizat anul 2019 din punct de vedere al dezastrelor naturale. Prezentam in retrospectiva cele mai notabile astfel de fenomene inregistrate pe parcursul anului. Anul 2019, care ar putea fi declarat unul dintre cei mai caldurosi inregistrati vreodata, a debutat cu o vreme neobisnuita in Europa de Vest si a continuat sa copleseasca 'batranul continent' cu un val de caldura exceptional de precoce. In februarie, s-au inregistrat temperaturi maxime record in Marea Britanie,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

