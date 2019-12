In 2019, membrii Consiliului Superior al Magistraturii au fost impartiti in doua "tabere" cel putin in doua situatii - numirea Adinei Florea in functia de procuror-sef al Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie si alegerea unui nou presedinte al CSM. La conducerea CSM in acest an s-au aflat judecatorul Lia Savonea (presedinte) si procurorul Nicolae Andrei Solomon (vicepresedinte). *** Numirea Adinei Florea in functia de sef al SIIJ a dus la un blocaj institutional in cadrul CSM. Pe 15 mai, Consiliul Superior al Magistraturii a demarat procedura concursului pentru functia de procuror-sef…