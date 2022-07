Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mașini de epoca vor putea fi admirate in Parcul “Regele Mihai I” din orașul Faget. Evenimentul, organizat de Retromobil Club Romania, va avea loc sambata, 23 iulie, de la ora 10, sub genericul “Retroparada Verii”. „De foarte multa vreme discutam despre…

- Localitati din judetul Timis sunt vizate, in ora urmatoare, de o atentionare nowcasting Cod galben de averse si intensificari ale vantului, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, potrivit Agerpres.Pana la ora 20, in localitatile Lugoj, Faget, Costeiu, Nadrag, Gavojdia, Bethausen, Victor…

- Voluntarii Asociatiei Biserici Inlemnite se afla in aceste zile la Povergina, o localitate de langa Faget, Timis, si lucreaza la refacarea bisericii de lemn care a ars in urma unui incendiu, in 2015. Este vorba de refacerea unui lacas de cult aflat pe lista de protectie UNESCO.

- Sean Norvis ne incanta cu un nou mix realizat pe un ponton privat amplasat pe mijlocul Lacului Surduc, din județul Timiș. “Mi-am propus ca, cel puțin o data pe an, sa ma conectez cu natura așa cum știu eu mai bine, prin muzica. Anul trecut am mixat in Cetatea Șoimoș, in Lipova. In acest an am ales ca…

- Meteorologii au emis, vineri, trei avertizari de Cod portocaliu pentru mai multe localitați din Timiș. In urma ploii insoțite de vant puternic, pompierii de la ISU Timiș au intervenit la opt apeluri primite prin numarul unic de urgențe 112.

- Polițiștii din Faget au organizat, ieri, o razie impreuna cu jandarmi din cadrul IJJ Timiș și reprezentanți ITM, ANAF, reprezentanți Garda de Mediu și reprezentanți RAR. In cadrul acțiunii, au fost controlați 12 operatori economici, o unitate de cazare și doi agenți de paza. Totodata, au fost verificate…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor anunta ca, avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 24 de ore, se actualizeaza ATENTIONAREA HIDROLOGICA nr. 13 din 24.04.2022 si ATENTIONAREA HIDROLOGICA PENTRU FENOMENE IMEDIATE nr.1 din…