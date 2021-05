Retroparada Primăverii revine la Timișoara Organizat de Retromobil Club Romania, evenimentul nu va mai cuprinde și o expoziție, ci doar o defilare a automobilelor de epoca prin oraș. Pandemia de coronavirus i-a determinat pe organizatorii Retroparadei sa renunțe la clasica expoziție din zona centrala a Timișoarei, unde oamenii puteau face fotografii și admira bijuteriile pe patru roți. La fel ca […] Articolul Retroparada Primaverii revine la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

