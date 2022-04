Retroparada Primaverii a revenit la Constanta. Masinile de epoca pot fi admirate in Piata Ovidiu (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- La Timișoara sunt din nou in prim-plan mașinile de epoca. Dupa doi ani fara celebra expoziție, Retroparada Primaverii i-a ademenit pe pasionați in Piața Uniri. Sunt peste 100 de vehicule, care mai de care.

- "Retroparada Primaverii" revine la Constanta in week end ul de 1 Mai. Potrivit unui comunicat al Primariei Constanta, daca iti plac automobilele de colectie, atunci "Retroparada Primaverii" te va bucura, cu siguranta."Evenimentul cu traditie pentru Retromobil Club Romania, se va desfasura in Piata Ovidiu,…

- Piața Primariei din Pitești va fi, in aceasta sambata, gazda unei expoziții inedite – „Retroparada Primaverii” 2022, eveniment organizat de catre Retromobil Club Romania, ce reia formatul tradițional de expoziție statica de autovehicule intrerupt in anul 2020. Citește și:Cristian Gentea, despre Olimpiada…

- Piața Primariei din Pitești va fi, in aceasta sambata, gazda unei expoziții inedite – „Retroparada Primaverii” 2022, eveniment organizat de catre Retromobil Club Romania, ce reia formatul tradițional de expoziție statica de autovehicule intrerupt in anul 2020. Piteștenii vor avea prilejul de a admira,…

- Sucevenii vor putea admira duminica, 1 mai, in parcarea Iulius Mall Suceava, mai multe mașini de epoca ce vor fi expuse intre orele 10.00-14.00 in cadrul acțiunii ”Retroparada Primaverii” organizata in de catre filiala locala a Retromobil Club Romania. ”De la ora 14:30 va avea loc Parada autovehiculelor…

- Peste 60 de automobile de epoca au fost expuse, sambata, 16 aprilie, pentru doua ore, in Piața Tricolorului din Bacau. Pe platoul din fața Casei de Cultura au fost aduse mașini fabricate cu incepere din 1937, cel mai vechi astfel de model fiind un superb Citroen Traction Avant. Alaturi au stat numeroase…

- Mașinile de epoca vor cuceri din nou Piața Unirii din Timișoara. La sfarșitul lunii aprilie are loc Retroparada Primaverii. Vizitatorii sunt așteptați sa admire peste 80 de vehicule din istoria automobilistica. Cea mai veche mașina este din ‘38, dar inscrierile sunt inca deschise.

- Mașinile de spalat rufe sunt aparate de bucatarie de incredere pe care cei mai mulți dintre noi le dețin. Cu toate acestea, ele pot veni cu o mulțime de caracteristici complicate și noi, de care probabil ca nu ați auzit niciodata.Puteți cumpara modele de buget cu strictul necesar sau puteți…