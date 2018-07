Retromobil Fest 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Din iulie pana pe 9 august DIVA mentine atmosfera relaxata de vacanta si aduce un fux de emotie pozitiva prin intermediul filmelor de sarbatoare programate de luni pana vineri de la ora 14:00.

- Batai! Urmarire ca-n filme si o pofta nebuna de razbunare! Asta spun doi parinti ca ar fi primit atat ei, cat si copiii lor de la... vecinii, pe care tot ei i-ar fi ajutat. Acum, intreaga familie ar fi obigata sa doarma pe strazi si asta pentru ca ar fi fost amenintata cu moartea. Intreaga poveste a…

- O familie din comuna Deleni a avut nevoie de ingrijire medicala dupa ce a consumat ciuperci culese din padure. Cele patru persoane care s-au intoxicat cu ciuperci au varste cuprinse intre 25 si 67 de ani si au ajuns la spital deoarece prezentau dureri abdominale si de cap, dar si stari de voma. „Cei…

- Asociatia "11even", in colaborare cu Casa Bradul Voronet, organizeaza sambata, 23 iunie, intre orele 13.00-19.00, cea de-a doua ediție a evenimentului "Bun de tot".Intalnirea aduce in atenția sucevenilor conceptul de "brunch in familie", astfel ca cei mici, ...

- Organizata de Retromobil Club Romania, a treia editie a Retromobil Fest se anunta una de poveste. Timp de doua zile, intre 14 si 15 iulie Academia Titi Aur devine cel mai fierbinte loc de intalnire al tuturor pasionatilor de vehicule istorice, pe doua si patru roti.

- Tragedie fara margini la Rovinari, in județul Gorj! O fetița de 12 ani și parinții ei au fost gasiți morți, marți seara (12 iunie), in garsoniera in care locuiau. Cei trei s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon, susțin pompierii. Medicii nu au mai putut face nimic pentru familie. Victimele, un barbat…

- Ioana Beldie diagnosticata cu depresie post-natala a disparut de acasa, in toiul noptii, din Mangalia. Tanara mamica amenintase in repetate randuri ca se va sinucide, iar familia nu a fost instiintata de plecarea ei.

- Familia ginerelui negociase pretul cu localul, fiind convenit sa plateasca un avans de 1.500 de euro inaintea nuntii si 8.266 la terminarea petrecerii. Conform presei locale, nunta desfasurata pe 9 mai nu a dus lipsa de lux, inclusiv rochia miresei fiind impodobita cu pietre Swarovski. Mai mult, au…