Retrocedare tergiversată 20 de ani. DNA a trimis în judecată un executor și un avocat Odiseea retrocedarii terenurilor confiscate abuziv de regimul comunist continua și dupa 30 de ani de la promulgarea legilor restituirii proprietați, multe din aceste cazuri fiind istorii halucinante, in care indolența funcționarilor din primarii și abuzurile oamenilor din sistem amana cu anii restituirea unui teren. Un caz edificator s-a intamplat la Galați. In 2002, doi galațeni au cerut Primariei Galați retrocedarea unui teren de 1,5 ha, situat la marginea orașului. Funcționarii nu le-au luat in seama cererea, spunand ca nu e treaba lor sa restituie acel teren. Dupa 10 ani, in 2012, instanțele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

