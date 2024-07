Retro Moldova anilor '80 Internauții au publicat in mediul online un nou set de fotografii realizate in Moldova in anii '80 ai secolului trecut. In ele sint imortalizate momente din viața satelor și orașelor moldovenești, locuitorilor sai, munca, timpul liber, sarbatorile, mersul la cumparaturi, la rau, plimbarea pe Nistru cu barcile etc. De menționat faptul ca pe site-ul moldovenii.md puteți gasi o fototeca bogata, Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

