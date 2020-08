Retro GSP. Pe 19.08.1973, Steaua învingea UTA cu 3-0 Pe 19 august 1973, in etapa cu numarul 3 a campionatului intern, Steaua intalnea acasa pe UTA. Roș-albaștrii aveau mare nevoie de victorie, dupa numai un punct acumulat in primele doua runde. Gazdele dominau categoric - 30-2 a fost raportul șuturilor la poarta, 14-0 cadrate! -, insa golul intarzia sa apara. A fost nevoie de o sclipire a unui puști de nici 19 ani pentru ca tabela sa se modifice. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 21 iulie 1963, Petrolul disputa a doua sa finala de Cupa Romaniei. In '52, pe cand se numea Flacara, pierduse cu CCA/Steaua, 0-2. Acum, misiunea "lupilor" se anunța mai facila. Adversara le era modesta Siderurgistul Galați, din Divizia B! HATTRICK MIRCEA DRIDEA Chiar daca trupa de la malul Dunarii…

- Pe 3 iulie 1977, Universitatea iși trecea in palmares cea dintai Cupa a Romaniei, dupa 2-1 in ultimul act cu Steaua. MVP-ul partidei a fost Ilie Balaci La nici 21 de ani, optarul Științei a evoluat formidabil, in special dupa pauza. Mai intai, a deschis scorul (50'), la capatul unei curse de circa 40…

- Am incercat sa stau departe de toata aceasta nebunie cu Steaua și FCSB. Sincer, ma simt mai aproape și ma identific mai mult cu CSA mai mult prin prisma suporterilor. Ei faceau fotbalul frumos, ei faceau acea atmosfera incredibila. Din pacate, la FCSB vad acum stadionul gol, vad tribuna goala, nu mai…

- Gabi Balint, fost coleg cu Helmuth Duckadam la Steaua, a reacționat dur dupa ce fostul mare portar și-a dat demisia de la FCSB. Deși cei doi erau in tabere opuse in conflictul dintre FCSB și CSA, pentru marca Steaua, Balint i-a luat apararea fostului coleg și l-a criticat pe Gigi Becali din cauza modului…

- Fost baschetbalist la Rapid, Steaua, CSU Brasov, Farul, BC Pitesti, Muresul Targu Mures si Gaz Metan Medias, Liviu Dumitru (41 ani) este absolvent al Academiei Nationale de Educatie Fizica si Sport Bucuresti si a urmat cursuri de preparator sportiv, nutritionist sau TRX. Pana acum, el a fost preparator…

- Solicitarea CSA Steaua conform careia sa participe direct la barajul de promovare în Liga 3 nu a fost satisfacuta de catre AMFB (Asociația Municipala de Fotbal București), forul transmițând ca Liga a 4-a va continua. Astfel, pentru a-și asigura promovarea în Liga 3, Steaua…

- bull; Acum 61 de ani, IMU Medgidia a invins in finala pe tara, in deplasare, o selectionata a Aradului bull; Antrenorul formatiei din Medgidia era Traian Poganbull; Rusu si Otelea au fost marcatorii echipei IMUM din finala scolilor profesionale Printre performantele fotbalistice inregistrate de municipiul…

- Pe 23 mai 1982, in etapa a 30-a din Divizia B, Rapid intalnea Petrolul, in derby-ul promovarii din Seria a II-a. Ploieștenii erau pe primul loc, cu un avans de 3 puncte și un meci in plus de disputat. Alb-vișiniii erau pe 2, insa nu abandonasera ideea de a urca din nou in "A", unde nu mai evoluasera…