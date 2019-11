Stiri pe aceeasi tema

- Dries Mertens (32 de ani) iși termina contractul cu Napoli in vara și ar putea sa plece la un alt club. Atacantul a dezvaluit ca in momentul de fața nu știe ce va face; daca va semna o noua propunere cu italienii sau va alege o noua experiența, dupa mai bine de 6 ani, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Simona Halep (5 WTA, 28 de ani) a fost eliminata in turul II al turneului de la Beijing, dupa ce a pierdut contra rusoaicei Ekaterina Alexandrova (24 de ani, 39 WTA), scor 2-6, 3-6. Simona Halep are probleme medicale serioase. Accidentarea la spate suferita la Wuhan s-a agravat. In plus, romanca a cerut…

- Tenismenul ceh Tomas Berdych a vizitat Romania si a mers pe Transfgarasan, de unde a postat o imagine pe contul sau de Instagram potrivit news.ro"Ai avut absoluta dreptate, Jeremy Clarckson, este cel mai frumos drum din lume", a scris fostul ocupant al locului 4 mondial, care a castigat 13…

- Tenismenul sarb Nokak Djokovici, liderul ATP, ar putea sa nu mai evolueze la niciun turneu pana la finalul sezonului, din cauza unei accidentari suferite la umar, informeaza marca.com potrivit news.ro.La 1 septembrie, Djokovici, detinatorul trofeului, a abandonat meciul cu elvetianul Stan…

- Internationalul chilian Alexis Sanchez, atacantul echipei engleze de fotbal Manchester United, a fost imprumutat pana la finalul acestui sezon la formatia Internazionale Milano, a anuntat clubul italian intr-un comunicat, scrie agerpres.ro.

