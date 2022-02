Retragerea trupelor ruse de la granița Ucrainei: Serghei Lavrov acuză Occidentul de 'terorism informaţional' Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a descris marți drept ''terorism informational'' relatarile conform carora Rusia pune la cale o invazie impotriva Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

