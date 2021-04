Retragerea trupelor de la granița Ucrainei cu Rusia: NATO se declară multumită, dar rămâne vigilentă ​NATO a luat act joi de anunțul retragerii soldaților ruși desfașurați lânga granița ucraineana și în Crimeea, dar &"ramâne vigilenta&" și solicita Moscovei sa-și retraga toate forțele de pe teritoriul ucrainean, a spus un oficial, citat de AFP.



"Orice masura de decalare din partea Rusiei ar fi importanta și ar fi trebuit luata cu mult timp în urma. NATO ramâne vigilenta (...) și continuam sa cerem Rusiei sa-și retraga toate forțele de pe teritoriul ucrainean", a spus acest oficial într-un comunicat de presa. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

