Casa Alba a reafirmat joi ca eventuala retragere sau transfer al militarilor americani stationati in Germania nu figureaza pe ordinea de zi si nu va fi abordata in cursul summitului NATO saptamana viitoare la Bruxelles, potrivit AFP. "Nu exista absolut nicio discutie despre o ajustare a trupelor in Germania sau despre ceva care ar modifica forta de 32.000 de militari pe care ii avem in Germania", a indicat un inalt responsabil american sub rezerva anonimatului. Trupele americane sunt prezente in Germania de la cel de-al Doilea Razboi Mondial si aceasta tara serveste drept baza pentru operatiunile…