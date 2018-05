Retragerea SUA din acordul nuclear cu Iranul: argumentele lui Donald Trump

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Iranului, Hassan Rouhani, a anuntat marti seara ca tara sa va ramane parte in acordul nuclear incheiat cu puterile internationale in 2015, in ciuda retragerii SUA din aceasta intelegere, transmit Reuters si DPA. Dupa declaratia de la Casa Alba a presedintelui american Donald Trump…

- Kremlinul a avertizat marti ca retragerea Statelor Unite din acordul nuclear, semnat intre Iran si marile puteri din grupul P5+1 (China, Franta, Rusia, Marea Britanie, Statele Unite plus Germania), va avea "consecinte serioase", relateaza site-ul agentiei Reuters. Presedintele american…

- Donald Trump va anunța, marți, decizia privind acordul nuclear cu Iranul, iar din declarațiile facute in ultima perioada de liderul de la Washington cel mai probabil va decide sa se retraga, scrie Agerpres citand agențiile internaționale. “Voi anunta decizia mea privind Acordul cu Iranul maine, de la…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani i-a declarat duminica omologului sau francez, Emmanuel Macron, ca acordul nuclear din 2015 intre Iran si marile puteri internationale (SUA, Rusia, China, Regatul Unit, Franta si Germania) nu este negociabil, informeaza AFP, citata de Agerpres. AFP preia de pe site-ul…

- Statele Unite ale Americii (SUA) nu au luat "nicio decizie" asupra acordului nuclear iranian, a dat asigurari joi secretarul american pentru aparare, Jim Mattis, ezitand totodata sa descrie acordul ca fiind "in interesul tarii" dupa cum a facut-o inainte, informeaza AFP."Pot sa va asigur ca…

- Teheranul si Moscova au respins miercuri orice nou acord in dosarul nuclear iranian, denuntand declaratii ale lui Donald Trump si Emmanuel Macron care au anuntat cu o zi inainte ca intentioneaza sa ”lucreze impreuna” la un nou text, relateaza AFP. Rezultatul unor negocieri diplomatice dure intre…