- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, “nu are sustinerea nimanui in partid, ca nu a facut nimic pentru Bucuresti, dar nu din vina partidului”, a afirmat miercuri deputatul PSD Catalin Radulescu, conform Agerpres.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat miercuri ca primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, nu are sustinerea nimanui in partid, iar in grupul parlamentar colegii sunt nemultumiti de ea.

- Valentin Dragnea, fiul liderului PSD Liviu Dragnea, se casatoreste azi. Petrecerea va avea loc la Palatul Snagov, unde au fost invitati toti parlamentarii, presedintii de Consilii Judetene si primarii importanti ai PSD. Nas va fi Sorin Paul Stanescu, afacerist cu greutate in domeniul agricol si veterinar,…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, pentru MEDIAFAX, ca a fost luat prin surprindere de decizia instantei supreme de a-l condamna pe Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, deoarece acesta pariase cu toata lumea ca liderul PSD va fi achitat.

- Deputatul PSD, Catalin Radulescu, a avut o prima reacție dupa ce șeful partidului, Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și șase luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.