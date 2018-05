Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de externe de la Moscova a comunicat ca Rusia este "profund dezamagita" de decizia presedintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite din acordul nuclear incheiat in 2015 cu...

- Ministerul de externe de la Moscova a comunicat marti ca Rusia este "profund dezamagita" de decizia presedintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite din acordul nuclear incheiat in 2015 cu Iranul, informeaza Reuters. "Nu exista si nu pot exista motive pentru anularea planului…

- Presedintele american Donald Trump i-a transmis omologului sau din Franta, Emmanuel Macron, ca a decis retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul in anul 2015, afirma surse citate de cotidianul The New York Times. - continua -

- Țarile europene nu vor parasi acordul nuclear cu Iranul, indiferent de decizia SUA, a anunțat ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian. Franta, Marea Britanie si Germania vor ramane in acordul privind programul nuclear iranian semnat cu Teheranul in 2015, scrie Agerpres. ”Suntem hotarati sa…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a estimat ca ar putea urma un razboi daca omologul sau american, Donald Trump, decide retragerea SUA din acordul prin care Iranul a acceptat sa-si sisteze programul nuclear in schimbul relaxarii sanctiunilor internationale, informeaza Agerpres.

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson s-a folosit de un articol de opinie publicat duminica in New York Times pentru a pune presiune asupra presedintelui american Donald Trump in legatura cu acordul nuclear cu Iranul, relateaza dpa. Boris Johnson se afla la Washington in aceasta…

- Chiar si Donald Trump are un prieten bun care nu e imaginar. Dar nu acest fapt e iesit din comun, ci acela ca acest prieten e un francez, insusi seducatorul presedinte al Republicii, Emmanuel Macron. Vizita oficiala a acestuia din urma a fost unul dintre cele mai mediatizate evenimente globale…

- Iranul va relua "cu fermitate" activitatea de imbogatire a uraniului daca Washingtonul rupe acordul privind programul nuclear al Republicii Islamice asa cum ameninta presedintele Donald Trump, a avertizat sambata ministrul iranian de externe, Javad Zarif, citat de AFP. Citește și: Departamentul…