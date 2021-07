Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana (UE) este pregatita pentru un "nou inceput" cu Israelul, dar asteapta din partea noului guvern garantii privind dorinta sa de a gasi o solutie cu palestinienii, a anuntat luni seful diplomatiei europene, Josep Borrell, dupa o reuniune cu ministrul israelian de externe, Yair Lapid,…

- Șeful trupelor americane și NATO din Afganistan, generalul Austin "Scott" Miller, iși va anunța luni demisia din aceasta poziție, intr-un gest simbolic care va marca sfarșitul retragerii militare din aceasta țara, scrie NBC News, citand oficiali din Departamentul

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a atras atentia duminica asupra unor riscuri de „apartheid” in orasele israeliene daca nu se ajunge la solutia cu doua state: Israel si Palestina.

- Ministrul de externe libian, Charbel Wehbe, a demisionat miercuri in urma afirmatiilor sale care au provocat furia monarhiilor din Golf, pe care le acuzase de legaturi cu gruparea Stat Islamic (SI), transmite AFP. Wehbe a fost primit miercuri de presedintele Michel Aoun, caruia i-a cerut sa-l…

- Inaltul reprezentant al UE pentru politica externa, Josep Borrell, și-a exprimat solidaritatea cu Cehia și Statele Unite, care au fost introduse pe o lista a Rusiei cu state „neprietenoase”.

- Renunțarea la masca in aer liber este privita drept lumina de la capatul tunelului și de medicii aflați in prima linie. Șeful secției de boli infecțioase de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, Virgil Musta, spune ca trebuie, totuși, sa fim in continuare prudenți și sa ne vaccinam. „E binevenita…

- Mexicul va produce pe plan local doze din vaccinul rusesc Sputnik V impotriva COVID-19, a anuntat ministrul afacerilor externe Marcelo Ebrard in timpul unei vizite oficiale la Moscova, intr-un interviu difuzat miercuri pe feed-ul de Twitter al Sputnik V administrat de fondul pentru promovarea vaccinului,…

- Rusia va avea in curand peste 120.000 de militari la frontiera cu Ucraina, a declarat marti ministrul ucrainean Dmitro Kuleba in cadrul unei conferinte de presa online pentru jurnalistii straini, lansand un apel la adoptarea de noi sanctiuni economice impotriva Moscovei. Ucraina, UE, SUA…