- ASF a decis sa ridice licenta societatii Euroins, cel mai mare asigurator RCA de pe piata, sa ceara in instanta falimentul companiei si sa numeasca FGA ca administrator temporar, in vederea conservarii activului. La 60 de zile dupa publicarea deciziei in Monitorul Oficial vor putea incepe si platile,…

- Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) numarul 262/2023, privind retragerea autorizatiei de functionare a societatii Euroins Romania, a fost publicata in Monitorul Oficial numarul 233/2023, astfel ca din acest moment pot fi depuse cererile de despagubire la Fondul de Garantare a Asiguratilor…

- Autoritatea pentru Supraveghere Financiara (ASF) are gata proiectul de plafonare a tarifelor RCA pe care il va inainta luni Ministerului Finantelor. Valentin Ionescu, director ASF, a declarat, intr-o interventie la Digi24, ca preturile vor fi plafonate la nivelul lunii martie 2022, si se va renunta…

