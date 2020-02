Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) a invins-o pe Elena Rybakina (20 de ani, 19 WTA), scor 3-6, 6-3, 7-6 (5), in finala turneului de la Dubai și a ajuns la 20 de trofee obținute in cariera. Sever Dron (75 de ani), finalist cu Romania in ediția din 1969 a Cupei Davis și fost capitan nejucator al echipei…

- "E special ca am caștigat al 20-lea titlu din cariera in 2020. Mi-am dorit mult sa caștig acest turneu, am simțit ca devin mai buna pe zi ce trece. Sa joci cu o adversara atat de tanara e o provocare mare intotdeauna. Vreau s-o felicit, a jucat fantastic și acest meci, și intreg turneul. Simt…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) a invins-o pe Elena Rybakina (20 de ani, 19 WTA), scor 3-6, 6-3, 7-6(5), in finala turneului de la Dubai și a ajuns la 20 de trofee obținute in cariera. Halep s-a retras de la WTA Doha, turneu unde pornea din postura de cap de serie numarul 2. Romanca a dezvaluit motivul…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a declarat ca in setul secund al meciului cu belarusa Arina Sabalenka, pe care l-a castigat joi la Dubai, a inceput sa joace mai tare si si-am gasit ritmul, potrivit Agerpres. "Cred ca am inceput sa joc un pic mai tare in setul secund si mi-am gasit ritmul. E…

- Garbine Muguruza a acceptat invitatia organizatorilor de a participa la turneul din Dubai. Simona Halep se poate duela din nou cu iberica, la doar trei saptamani dupa ce a pierdut contra ei la in semifinala de la Australian Open, anunța MEDIAFAX.Simona Halep poate da din nou peste Garbine…

- Ana Bogdan, castigatoare la turneul ITF de la Dubai, a urcat 16 locuri in clasamentul WTA si se afla pe pozitia 105, cu 657 puncte, potrivit news.ro.Tot o urcare, dar de un loc, a inregistrat si Irina-Camelia Begu, care se afla pe 101, cu 669 puncte. In top 100, Romania are doua jucatoare,…

- Ion Țiriac, președintele Federației Romane de Tenis, a oferit detalii despre cantonamentul Simonei Halep din Dubai și a menționat motivul pentru care se antreneaza acolo.”Eu cred ca Simona poate castiga 4 Grand Slam-uri, poate sa piarda in primul tur la 4 Grand Slam-uri. Sper ca ramane in…

