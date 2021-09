Retragerea din septembrie Ar fi o exagerare sa se considere ca retragerea sprijinului fata de guvernul afgan marcheaza o repliere generala a SUA, un semnal ca la Washington triumfa un nou izolationism. Se vor implini, la sfarsitul acestei saptamani, doua decenii de la atentatele teroriste intreprinse de Al Qaeda pe teritoriul american, punct de pornire al interventiei in Afganistan si, in sens mai larg, inceputul unei succesiuni de evenimente care au afectat dramatic relatiile internationale. Pe fondul revenirii talibanilor, al prabusirii statului construit cu sprijin occidental si mai ales in contextul retragerii umilitoare… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

