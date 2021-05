Stiri pe aceeasi tema

- Patricia Țig (26 de ani, locul 64 WTA) a ratat șansa de a se califica pe tabloul principal al turneului de la Roma, dupa 3-6, 6-2, 2-6 cu Christina McHale (28 de ani, 90 WTA). Turneul Premier 5 de la Roma se va disputa in perioada 10-17 mai, in spectaculosul complex de la Foro Italico.Simona Halep este…

- Irina-Camelia Begu (30 de ani, locul 75 WTA) a fost eliminata in primul tur al calificarilor la turneul de la Roma, scor 4-6, 7-5, 3-6 cu Andrea Petkovic. Patricia Țig (26 de ani, 64 WTA) a ajuns in finala calificarilor, dupa 0-6, 6-3 și 7-6 (4) cu Yafan Wang. Turneul Premier 5 de la Roma se va disputa…

- Simona Halep a trecut peste eșecul cu Elise Mertens de la Madrid și e cu ochii pe turneul de la Roma, unde e campioana en-titre. Halep a vorbit despre presiunea pe care o resimte inaintea competiției de la Foro Italico, explicand și motivul pentru care condițiile de la Roma o favorizeaza mai mult decat…

- ​Ziua și anunțul, pare sa fie noua deviza a Simonei Halep dupa eliminarea din optimile turneului de la Madrid. Locul 3 WTA a precizat, vineri, ca a gasit deja un înlocuitor pentru Artemon Apostu-Efremov, antrenor de care s-a desparțit recent.Este vorba despre Daniel Dobre, antrenor alaturi…

- Organizatorii turneului de la Madrid (WTA 1000) au anunțat programul zilei de duminica, una în care va juca Simona Halep în turul al doilea. Astfel, meciul Simonei cu Saisai Zheng (57 WTA) va fi al treilea de pe Arena Manolo Santana. Ziua de tenis pe central va începe la ora…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (3 WTA), campioana la turneul de la Madrid in 2016 si 2017 si finalista in alte doua editii, ultima in 2019, a declarat ca orasul spaniol este unul ''special'' pentru ea si ca ''a asteptat doi ani sa se intoarca'' la un turneu care

- Meciul echipei feminine a Romaniei cu Italia, din play-off-ul Grupei Mondiale a Billie Jean King Cup, noul nume sub care se desfasoara Fed Cup, se va disputa in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in perioada 16-17 aprilie, informeaza, miercuri, Federatia Romana de Tenis pe site-ul

- Roger Federer a decis sa participe la turneul de categorie ATP 500 de la Dubai, informeaza ESPN. Aceasta va fi a doua competiție la care elvețianul va lua parte, dupa ce va reveni pe teren la Doha."Dubai Duty Free Tennis Championships" va avea loc în perioada 14-20 martie. Campionul…