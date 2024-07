Stiri pe aceeasi tema

- Exista temeri tot mai mari ca Jannik Sinner nu va concura la Jocurile Olimpice din acest an, dupa ce a fost forțat sa iși amane calatoria la Paris. Turneul de tenis de la Jocuri va incepe sambata. Sinner este de așteptat sa joace la simplu și la dublu la prima sa participare la Jocuri.

- O medalie la Paris ar fi un vis, crede Jaqueline Cristian. La primele Jocuri Olimpice din cariera, Jaq vrea sa faca un rezultat mare in turneul care se va desfașura chiar la Roland Garros. Jocurile Olimpice de la Paris vor fi in direct la TVR. Romania va avea trei jucatoare in turneul olimpic la simplu.…

- Campioana olimpica la ciclism, in 2021, la Tokyo, Katie Archibald a anuntat joi, pe Instagram, ca este nevoita sa renunte sa participe la Jocurile Olimpice de la Paris, dupa ce a suferit un accident in gradina casei sale.

- Kylian Mbappe, capitanul echipei naționale a Franței, a anunțat ca nu va face parte din lotul selecționat de Thierry Henry pentru Jocurile Olimpice de la Paris, care vor avea loc dupa Euro 2024.

- Inevitabilul s-a produs! Novak Djokovic, detinatorul titlului, s-a retras de la Roland Garros din cauza unei accidentari la genunchiul drept! Anuntul a fost facut de catre organizatorii turneului de Mare Slem din capitala Frantei. „Din cauza unui rupturi de menisc medial la genunchiul drept (descoperita…

- Vis incheiat pentru Simona Halep. Constanteanca (32 de ani, locul 1136 WTA) nu va participa la Jocurile Olimpice din aceasta vara, desfașurate la Paris. Competiția prestigioasa va incepe pe 26 iulie și se va incheia pe 11 august.Regretabil, sportiva de la malul marii nu mai are șanse de a reprezenta…

- Australianca Sam Kerr, una din vedetele fotbalului australian, nu va participa cu selectionata tarii sale la Jocurile Olimpice de la Paris, care vor debuta in luna iulie, din cauza unei accidentari la un genunchi, a anuntat, marti, Federatia australiana, citata de EFE, potrivit Agerpres.

- Tenisul de masa romanesc iși propune noi calificari la Jocurile Olimpice de la Paris, iar buzoienii Ovidiu Ionescu (#49 mondial) și Eduard Ionescu (#72 mondial) s-au batut pentru un loc la Paris, la finele saptamanii trecute. Turneul preolimpic destinat probei de simplu s-a desfașurat in Sarajevo, Bosnia…