- La 30 de ani, impliniti luna trecuta, fundasul echipei nationale Alin Tosca a decis sa isi incheie cariera la prima reprezentativa, dupa 30 de partide in care a imbracat tricoul Romaniei, informeaza frf.ro. Campion al Romaniei si al Greciei, castigator al Cupelor in cele doua tari, fotbalistul lui Gaziantep…

- Nationala de fotbal a Romaniei intalneste vineri, 25 martie, de la ora 20.15 (ProTV), pe stadionul „Steaua“, reprezentativa similara a Greciei. Acesta este primul joc amical din luna martie, cel de-al doilea fiind in compania Israelului, marți, 29 martie, de la ora 20.45, pe arena „Netanya“. Aflat in…

- Noul selectioner al echipei nationale de fotbal, Edward Iordanescu, a declarat, marti, in conferinta de presa in care a fost prezentat oficial, ca in mandatul sau rezultatul va prima, iar jocul spectaculos va putea fi construit in timp. „Imi doresc foarte mult sa construim o identitate de…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat marți dupa-amiaza numirea ca selecționer a antrenorului Edward Iordanescu, cu misiunea de a conduce echipa naționala de seniori la urmatoarele doua campanii de calificare in Liga Națiunilor și la Campionatul European d