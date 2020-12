Stiri pe aceeasi tema

- Statul american Georgia a certificat oficial vineri victoria lui Joe Biden in scrutinul prezidential, informeaza presa locala preluata de Reuters. Cele 16 voturi in Colegiul Electoral national din Statele Unite ii revin astfel candidatului democrat. Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald…

- Statul american Georgia a anuntat, marti, ca un audit oficial al masinilor de vot nu a gasit nicio dovada de frauda sau de inselaciune in timpul alegerilor din acest an, transmite CNBC. Secretarul de stat Brad Raffensperger, care a ordonat unui laborator de testare certificat sa efectueze un audit pe…

- Președintele francez Emmanuel Macron a salutat victoria lui Joe Biden, președintele ales al SUA, și perspectiva ca noua administrație democrata sa resemneze Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, afirmând ca mutarea ar oferi șansa de a „ne face planeta mareața din nou”,…

- "Zeci de mii de voturi s-au primit ilegal dupa ora 20.00 marti, in ziua alegerilor, schimband total si cu usurinta rezultatele din Pennsylvania si din anumite alte state subtiri. Un subiect separat – ilegal nu s-a permis observarea a sute de mii de voturi...Acest lucru ar schimba si rezultatul…

- Candidatul democrat in algerile prezidențiale din Statele Unite, Joe Biden, l-a depașit pe Donald Trump in statul-cheie Georgia, fiind foarte aproape de victoria in cursa pentru Casa Alba. Numaratoarea voturilor nu s-a incheiat inca, iar Donald Trump trebuie sa obțina victoria in statul Georgia pentru…

- Pe masura ce avansul președintelui Trump in Georgia se restrange, CNN apreciaza ca „exista suficiente voturi restante pentru ca Joe Biden sa revina”. David Chalian, de la CNN, a raportat o „estimare aproximativa” de 185.000 de voturi neexprimate in Georgia. „Joe Biden ar avea nevoie intre 65% și 67%…