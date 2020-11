Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Craiova au dus in arest doi barbați acuzați de trafic de minori și persoane, dar și proxenetism și spalare de bani. Cei doi au fost depistați marți, in punctul de trecere Nadlac 2. Este vorba de un craiovean de 35 de ani și de un barbat de 33 de ani, din Calafat. Potrivit oamenilor legii, suspecții au fost depistați de polițiștii de frontiera din Arad, in punctul de trecere Nadlac 2, pe sensul de intrare in Romania. Cei doi sunt acuzați ca au recrutat și dus in Germania mai multe minore și tinere. ”Cei doi inculpați au constituit, alaturi…