Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, de 37 ani, din orasul Rovinari, a fost prins, astazi, in flagrant, in timp ce a aruncat in curtea interioara a Penitenciarului Targu Jiu, un pachet ce continea un telefon mobil, care a intrat in posesia unui detinut.

- La data de 28 martie 2020, polițiști din cadrul IPJ Gorj, Serviciul de Investigații Criminale, au prins in flagrant, un barbat, de 37 ani, din orașul Rovinari. Acesta ar fi aruncat in curtea interioara a Penitenciarului Targu Jiu, un pachet ce conținea un telefon mobil și care a intrat in posesia …

- Bancomatul unei filiale CEC Bank aflat la parterul unui bloc din satul Ozun, județul Covasna, a fost spart joi noapte de doi hoți. Polițiștii i-au prins imediat dupa ce au luat banii din cutiile bancomatului și incercau sa fuga. Anchetatorii au indicii ca aceștia au spart și bancomate din Poiana Brașov…

- La data de 14 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ramnicu Valcea au fost sesizați de un barbat de 45 de ani cu privire la faptul ca, persoane necunoscute i-au sustras, din autoturism, un telefon mobil. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat ca cele sesizate se confirma,…

- Un barbat și o femeie din Timișoara, soț și soție, au fost reținuți de Poliția Alba, dupa ce au fost prinși in flagrant, in timp ce primeau telefoane mobile contractate in baza unor documente false. Cei doi vor fi cercetați pentru tentativa de inșelaciune și fals material in inscrisuri oficiale. Procurorii…

- Polițiști din Alba au depistat, in flagrant, un barbat și o femeie din județul Timiș, in timp ce incercau sa intre in posesia unor telefoane mobile contractate in baza unor documente false. Cei doi au fost reținuți și vor fi cercetați, sub control judiciar pentru tentativa de inșelaciune și fals material…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mures au retinut pentru 24 de ore, la data de 28 ianuarie, un tanar banuit de comiterea infractiunii de inselaciune. Cel in cauza a fost introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva…

- Politistii doljeni au dispus, luni, retinerea a doi gorjeni suspectati ca au spart doua apartamente din cartierul craiovean Craiovita Noua. Apartamentele au fost sparte inainte de Craciun, iar hotii au facut o paguba de aproximativ 85.000 de lei. Cei doi suspecti au fost retinuti in urma unor perchezitii…