Reţinuți de poliţiştii Secției de poliție Beceni pentru tâlhărie calificată La data de 16 iulie a.c., politistii din cadrul Secției de poliție rurala Beceni au depistat principalii banuiți in cazul unei talharii claificate, 3 tineri cu varste cuprinse intre 13 și 19 ani, toți din Cernatești. Fapta a fost sesizata in ziua de 15 iulie a.c., de catre persoana vatanata, un barbat in varsta de 31 de ani, din Cernatești. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

