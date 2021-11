Stiri pe aceeasi tema

- Pe parcursul zilei de ieri, 18 octombrie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești, in urma cercetarilor efectuate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Gaești, au reținut pentru 24 de ore, pe baza de ordonanța, trei barbați cu varste cuprinse intre 17 și…

- Un barbat de 43 de ani, din comuna gorjeana Runcu, banuit de comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și evadare, a ajuns ieri in arestul IPJ. Din cercetarile efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul ca barbatul, in timp ce se afla sub masura preventiva a arestului la domiciliu, in comuna…

- In seara zilei de 11 septembrie a.c, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași au fost sesizați prin SNUAU 112 de catre un barbat in varsta de 53 de ani, din municipiul Calarași, cu privire la faptul ca pe strada Independenței este un scandal intre mai multe persoane. Imediat…

- Cei trei agresori ai padurarului din Dambovita au fost retinuti pentru 24 de ore, informeaza, sambata, IPJ Dambovita. “In urma cercetarilor efectuate, procurorul de caz a dispus masura retinerii pentru 24 de ore fata de cei 3 barbati banuiti de comiterea infractiunilor de lovire sau alte violente, amenintare,…

- Un padurar din Dambovița a fost batut de cinci barbați chiar in curtea lui. Inspectoratul de Politie Judetean a anunțat ca a fost deschis un dosar penal. Trei dintre agresori au fost reținuți. Incidentul a avut loc dupa ce padurarul i-ar fi prins la furat de lemne. Cei cinci agresori l-au urmarit pe…

- Tineri, cercetati pentru comiterea infractiunilor de violare de domiciliu, distrugere si lovirea sau alte violente. La data de 8 august, politistii Sectiei 7 Rurala Crucea au identificat doi barbati, de 23 si 34 de ani, banuiti de comiterea infractiunilor de violare de domiciliu, distrugere si lovirea…