Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Targu Carbunești au fost sesizati miercuri, 6 august, prin apelul 112, de catre o tanara, de 29 de ani, din comuna Scoarța, cu privire la faptul ca are un conflict cu socrul sau. Cu ocazia verificarilor efectuate de polițiști a reieșit faptul ca pe fondul…

- Cu bautura nu faci casa buna! Un barbat nu mai are voie sa se apropie de mama lui. Asta dupa ce, baut fiind, a spart lucruri prin casa și a amenințat-o pe cea care i-a dat viața. Se inmulțesc cazurile de violența in familie, intre fii și mame. Polițiștii au intervenit ieri la un nou caz de violența…

- La data de 10 iulie a.c., politistii Biroului de Ordine Publica au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui barbat de 30 de ani, din Bistrita, care nu respectat masurile dispuse prin ordinul de protectie emis impotriva sa. Din verificarile efectuate, a reiesit faptul ca nu ar fi pastrat o distanta minima…

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Calimanești, Postului de poliție Berislavești și Postului de poliție Salatrucel au reținut pentru 24 de ore, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Brezoi, un barbat cercetat pentru mai multe fapte de harțuire și amenințare. Polițiștii au dispus…

- Vineri, 28 mai, la ora 15.30, polițiștii Postului de Poliție Comunal Sacel și ai Poliției orașului Saliștea de Sus au fost sesizați cu privire la faptul ca la un imobil de pe raza comunei Sacel s-a produs un scandal in familie. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca intre un barbat de 35…

- In dupa amiaza zilei de 29 mai 2021, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizata cu privire la faptul ca, o femeie, din localitatea Vingard, ar fi fost agresata de soț. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca, barbatul, in varsta de 41 de ani, pe fondul unor neințelegeri avute cu…

- In dupa amiaza zilei de sambata, 29 mai 2021, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizata cu privire la faptul ca, o femeie, din localitatea Vingard, ar fi fost agresata de soț. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca, barbatul, in varsta de 41 de ani, pe fondul unor neințelegeri…

- A incalcat ordinul de protecție și și-a agresat soția: Barbat din Vingard, REȚINUT de polițiști Polițiștii din Sebeș au reținut un barbat care nu ar fi respectat ordinul de protecție provizoriu și s-ar fi apropiat de soția sa, cu toate ca acest lucru ii era interzis. Este cercetat pentru incalcarea…