CARANSEBEȘ – Autovehiculul era neinmatriculat in circulație, in urma accidentului trei persoane fiind ranite ușor! „Polițiști de la Biroul Rutier din cadrul Poliției Municipiului Caransebeș au dispus masura reținerii pentru 24 de ore, a unui barbat de 30 de ani, din Caransebeș, banuit ca in noaptea de 19 spre 20 iunie, in jurul orei 00.40, ar fi mutat de la locul producerii unui accident rutier, un autoturism implicat in accidentul produs pe strada Nicolae Balcescu, la intersecția cu strada Dacilor, fara acordul polițiștilor. In urma accidentului, trei persoane au fost ranite ușor.“, relateaza…