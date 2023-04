Reţinut pentru deţinere de arme artizanale In urma efectuarii unor perchezitii domiciliare politistii mureseni au ridicat 3 arme confectionate artizanal. „La data de 13 aprilie 2023, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Mureș au pus in aplicare, in Mureș, 4 mandate de percheziție domiciliara, intr-un dosar penal de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, uz de arma fara drept și … Post-ul Retinut pentru... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

- La data de 13 aprilie 2023, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Mureș au pus in aplicare, in Mureș, 4 mandate de percheziție domiciliara, intr-un dosar penal de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, uz de arma fara drept și braconaj. Au fost ridicate 3 arme confecționate…

